В Германии Москву назвали столицей Украины

Немецкие журналисты случайно перепутали Москву с Киевом и назвали столицу России столицей Украины. Это произошло в эфире крупнейшего телеканала Das Erste, который освещал визит главы МИД Анналены Бербок на Украину. Запись эфира опубликована на портале Tagesshau.

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Подпись, что эфир идёт из Москвы, появилась во время прямого включения репортёра Ины Рюк с площади Независимости. Анналена Бербок прибыла в Киев 7 февраля с двухдневным визитом.

Однако она так и не встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Официальной причиной отмены встречи министр назвала «ошибку в расписании», но телеканал CNN выяснил, что дело было в «Северном потоке — 2», от которого Германия не собирается отказываться даже в случае «вторжения» России на Украину.