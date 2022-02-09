В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
35 минут назад

Немецкие журналисты назвали Москву столицей Украины

News.ru

Немецкие журналисты случайно перепутали Москву с Киевом и назвали столицу России столицей Украины. Это произошло в эфире крупнейшего телеканала Das Erste, который освещал визит главы МИД Анналены Бербок на Украину. Запись эфира опубликована на портале Tagesshau.

В Германии Москву назвали столицей Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подпись, что эфир идёт из Москвы, появилась во время прямого включения репортёра Ины Рюк с площади Независимости. Анналена Бербок прибыла в Киев 7 февраля с двухдневным визитом.

Однако она так и не встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Официальной причиной отмены встречи министр назвала «ошибку в расписании», но телеканал CNN выяснил, что дело было в «Северном потоке — 2», от которого Германия не собирается отказываться даже в случае «вторжения» России на Украину.

"Не потеряй страну, сынок": Тимошенко обратилась к Зеленскому

Ранее американский телеканал CNN в прямом эфире в сюжете о военных учениях РФ назвал Харьков российским городом. Надпись «Kharkiv, Russia» держалась на экране порядка 20 секунд.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители