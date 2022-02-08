В США разошлись во мнениях из-за «Севпотока-2»

«Есть расхождения во мнениях... между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против «Северного потока — 2» будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — цитирует Псаки РИА Новости.