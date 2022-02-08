В Германии признали необходимость диалога с Россией по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России, но Запад стремится к диалогу. Его слова приводит ТАСС.

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«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», — сказал Шольц.

Он добавил, что передвижения российских сил к границам Украины вызывают большую обеспокоенность, оценка ситуации вокруг Незалежной и позиция на этот счет президентов Франции, Польши и Германии совпадают.

«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России — политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», — отметил Шольц.

Также канцлер ФРГ напомнил, что обсудил ситуацию с президентом США Джо Байденом. По итогам разговора они оказались «абсолютно единодушны во мнении». По словам Шольца, устремление Германии сегодня в рамках Веймарского треугольника заключается в деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы нуждаемся в переговорах и решении. Нас всех объединяет одна цель — сохранить мир в Европе — посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», — подчеркнул Шольц.