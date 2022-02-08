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1 час назад

В ЕС заявили о мощном авторитарном альянсе России и Китая

Lenta.ru

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель назвал Россию и Китай «мощным авторитарным альянсом». Об этом сообщает ТАСС.

В ЕС заявили о мощном авторитарном альянсе России и Китая
Фото: Kim Kyung-Hoon / ReutersKim Kyung-Hoon / Reuters

Он пояснил, что основанием для этого можно считать совместное заявление Москвы и Пекина. При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сейчас, в отличие от времен холодной войны, две страны «противостоят демократии в качестве авторитарных, а не коммунистических режимов».

Ранее британская газета Daily Telegraph назвала переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина началом «новой геополитической эры». По мнению автора статьи, Москва и Пекин победили политику Запада.

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