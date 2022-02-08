В ЕС заявили о мощном авторитарном альянсе России и Китая

Он пояснил, что основанием для этого можно считать совместное заявление Москвы и Пекина. При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сейчас, в отличие от времен холодной войны, две страны «противостоят демократии в качестве авторитарных, а не коммунистических режимов».