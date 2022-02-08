В Италии отменят ношение масок на улице

В закрытых помещениях они обязательны до 31 марта, когда истекает срок режима ЧС в связи с пандемией. Такое распоряжение местного министра здравоохранения вступит в силу 11 февраля, сообщает газета «Коррьере делла сера».
Требование носить средства защиты в помещениях не касается только детей младше шести лет, людей с заболеваниями, при которых маски запрещены, также оно не действует во время занятий спортом.
Власти Италии говорят об улучшении эпидемиологической ситуации на фоне высокого уровня вакцинации населения, несмотря на большое число заразившихся омикрон-штаммом.