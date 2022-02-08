В Италии отменят ношение масок на улице

В закрытых помещениях они обязательны до 31 марта, когда истекает срок режима ЧС в связи с пандемией. Такое распоряжение местного министра здравоохранения вступит в силу 11 февраля, сообщает газета «Коррьере делла сера» .

Требование носить средства защиты в помещениях не касается только детей младше шести лет, людей с заболеваниями, при которых маски запрещены, также оно не действует во время занятий спортом.