«Украина в НАТО погибнет как государство»

«Если Украина вступит в НАТО, это может означать ее гибель как государства, поскольку альянс будет ее провоцировать против соседа – России. Но конфликт с соседями не позволит Украине развиваться. Ее ждет вечный упадок», – сказал газете ВЗГЛЯД турецкий политолог Мехмет Перинчек. Ранее турецкие политики заявили о том, что расширение НАТО за счет Украины и Грузии повредит интересам не только России, но и самой Турции.

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В Анкаре началась подготовка к визиту Владимира Путина. Как пообещал в понедельник представитель турецкого президента Ибрагим Калын, точная дата приезда российского гостя станет известна уже в ближайшие дни. В МИДе республики отмечают, что Турция может стать следующей страной после Китая, которую посетит Путин. Как писала в понедельник газета ВЗГЛЯД, генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек увидел в таком маршруте Путина особый смысл – «дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на взаимопонимание».

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Перинчек также призвал Анкару признать Крым российским – в обмен на признание Москвой независимости Северного Кипра. Политик назвал ошибкой решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана поставлять Украине боевые беспилотники. Кроме того, лидер партии предупредил, что расширение НАТО за счет Украины и Грузии рискует нанести вред самому турецкому народу. Кстати, против расширения НАТО во вторник вновь выступил и МИД Китая.

О том, почему в самих натовских странах политики выступают против расширения альянса, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает сын лидера партии Vatan Мехмет Перинчек – доктор исторических наук Стамбульского университета, приглашенный профессор МГУ.

ВЗГЛЯД: Господин Перинчек, вы согласны с мнением вашего отца о том, что расширение НАТО на восток вредит самому альянсу и Турции, в частности?

Мехмет Перинчек: Да. Дело в том, что Турция юридически по-прежнему состоит в НАТО, но сама де-факто уже стала мишенью блока. У нас серьезные проблемы с США и другими членами Североатлантического альянса. Вашингтон по сути создал в восточной части Средиземноморья антитурецкий блок, в который вошли Греция, Южный Кипр и Франция. В этом регионе эти страны выступают прямо против интересов Анкары, хотя формально они остаются нашими союзниками. Они даже проводят угрожающие нам военно-морские учения. Американцы прямо настраивают Грецию против нас. Неслучайно Пентагон разместил в Греции, возле самой турецкой границы, свои базы.

Помимо этого, американцы поддерживают курдских сепаратистов и террористов. Они пытаются создать Великий Курдистан на территории нынешних Сирии и Ирака. Они также покровительствуют гюленистам (Организация исламского сотрудничества признала террористическим движение сторонников Фетхуллаха Гюлена, – прим ВЗГЛЯД). Последние организовали у нас в 2016 году военный переворот, а лидер этого движения продолжает спокойно жить в США. Кроме того, мы противостоим Соединенным Штатам и на Южном Кавказе. Напомню, что Азербайджан и Турция год назад освободили Карабах – вопреки желанию США и Франции, которые поддерживали в той войне армян.

Поэтому, когда мы видим, как НАТО хочет окружить Россию – и в Черном море, и с территории Украины, мы делаем вывод, что тем самым силы альянса окружают и турок.

У США есть общая стратегия, которой служат все их тактические шаги. Поэтому само появление американских войск на северном берегу Черного моря повредит нашим интересам. У нас многие, правда, иногда говорят: «Да пускай они входят на Украину!». Мол, это американцы только в Сирии плохо себя ведут, а на Украине они будут «хорошие». Но ведь так не бывает.

ВЗГЛЯД: Будет ли альянсу польза от вступления Украины?

М.П.: Я бы задался другим вопросом – нужно ли это самой Украине? Если она вступит в блок, это может означать ее гибель как государства, поскольку альянс будет ее провоцировать против соседа – России. А будучи в конфликте с соседями, Киев развиваться не может, он будет все время в упадке, хорошие тому примеры – судьбы Грузии и Армении.

Когда страны превращаются в простой инструмент внешних сил, это вредит, прежде всего, самим этим странам. Украинцам на своей земле жить вечно, а американцы останутся за океаном. Войны с русскими, на которые США могут сподвигнуть украинцев, только навредят интересам украинского народа.

А сам Североатлантический альянс? Поймите, у него нет будущего. Его изнутри раздирают конфликты. Чего только стоит одна Франция! Макрон неслучайно говорил о «смерти мозга» НАТО, большинство его соперников на предстоящих президентских выборах, – и правый Земмур, и левый Меланшон, – тоже выступают против политики альянса. Марин Ле Пен даже обещет вывести страну из блока, если ее изберут президентом. НАТО не развивается, а, напротив, теряет доминирующую роль. Согласитесь, это неидеальный вариант для будущего Украины.

Грузии об этом тоже стоит подумать. Она хочет стать плацдармом США в Закавказье, а это опять же, на мой взгляд, не в интересах грузинского народа. Тбилиси, как и Киев, должен связывать свою судьбу с соседями, с региональными странами, но он отказался от участия в платформе «3+3», которую предложила Анкара, поскольку Грузия хочет попасть в альянс. К слову сказать, будь она членом НАТО на момент карабахского конфликта, Азербайджан и Турция, скорее всего, не смогли бы победить в Карабахе.

ВЗГЛЯД: Почему? Известно, что Грузия во время боевых действий отказалась пропускать военные грузы для Армении. То есть она не стала помогать армянам, хотя вообще-то ориентируется на НАТО.

М.П.: Да, Грузию и Армению союзниками не назовешь, но дело в другом. Американцы диктуют свои правила везде, куда приходят. Если бы на грузинской территории уже стояли бы американские базы, если бы США отдали приказ, Грузия его бы выполнила. А американцы в таком случае прямо поддержали бы Ереван, начав туда поставки оружия. Это еще одно подтверждение тому, что расширение НАТО прямо противоречит интересам Турции, России, Ирана и даже Китая.

ВЗГЛЯД: А причем тут Китай? Географически он далеко от Европы и США.

М.П.: География уже неважна, когда во всем мире наблюдается конфронтация между агрессорами (Америкой и ее партнерами) и теми, кто страдает от этой агрессии. Стоит вспомнить о другом военном альянсе – AUKUS, образованном США, Британией и Австралией. Россия и Китай выступили против него. И обратите внимание: Москва при этом не говорит, что эти страны далеко, как и Пекин не говорит, что Украина от него далеко. Потому что все понимают, что речь идет о глобальной конфронтации.

В этой плоскости черноморская проблема – не только проблема России и Турции, но также и Китая. Тайваньский вопрос заботит не только КНР. Великий Курдистан может начать действовать не только против Турции, но и против России, если будет создан. Все страны, страдающие от американской агрессии, должны объединить усилия, чтобы ее сдержать.

ВЗГЛЯД: Чем расширение НАТО грозит Ирану?

М.П.: Полагаю, что американцы по-прежнему хотят уничтожить правительство в Тегеране. Это не пустая гипотеза: как вы помните, несколько лет назад они убили генерала Сулеймани.

В этой связи стоит сказать о важности Астанинского процесса. Напомню: это мирные переговоры с участием России, Турции, Ирана, США, ООН и двух сторон внутрисирийского конфликта, цель которых – завершение гражданской войны. На мой взгляд, этот процесс доказал, что страны конкретного региона сами могут решить свои внутренние дела, а не под диктовку Вашингтона. Даже украинский кризис можно уладить, если прекратить вмешательство американцев.

ВЗГЛЯД: Усиливаются ли антиамериканские и антинатовские настроения в турецком обществе?

М.П.: Недавно мы провели опросы общественного мнения и получили удивительные результаты: большинство жителей Турции выступают за сотрудничество с Россией и Китаем, и очень немногие поддерживают кооперацию с Америкой. Этому способствует внутренний раскол в НАТО: французы говорят одно, немцы хотят другого, американцы строят свои собственные планы. Но главное, – сам по себе альянс больше не нужен. Он создавался против СССР, а сейчас нет уже ни Советского Союза, ни коммунизма, ни Варшавского договора. НАТО потеряло свою внутреннюю логику.

Сегодня это просто организация, через которую Вашингтон навязывает свою волю союзникам, удерживает за ними контроль.

ВЗГЛЯД: Ваш отец призывает Москву признать независимый Северный Кипр в обмен на признание Анкарой российского статуса Крыма. Насколько этот сценарий возможен?

М.П.: Думаю, это единственный выход для нас и для вас. После такого обоюдного решения Восточное Средиземноморье и Черное море станут единым фронтом в борьбе с влиянием США. Нам нужно сотрудничать, чтобы нас не окружили. Если мы сядем за стол переговоров и поставим эти вопросы, Россия и Турция смогут найти общий язык.

ВЗГЛЯД: Вы согласны с тем, что поставка беспилотников «Байрактар» Украине – это ошибка, которая в конечном счете сыграет против самой же Анкары?

М.П.: Да, Украине сейчас не «Байрактары» нужны, а избавление от влияния Вашингтона. Если Турция хочет помочь украинскому народу, то она должна советовать или даже навязывать Киеву политику примирения с Москвой. Мы можем играть роль посредника, мы должны помогать сдерживать агрессию со стороны Киева, – агрессивную идеологию атлантизма. Продажей «Байрактаров», наоборот, можно только спровоцировать агрессию.