В ЕС усомнились в желании России захватить Украину

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что у России нет цели нападать на Украину. Его слова приводит РБК.

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Он отметил, что у России имеются опасения в сфере безопасности Европы. По мнению главы евродипломатии, Москва оказывает давление на Киев, чтобы появился повод сесть за стол переговоров.

В то же время Боррель назвал сложившуюся ситуацию в регионе «наиболее критическим моментом со времен холодной войны». Однако он усомнился, что мир ждет полноценная война.