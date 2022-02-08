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48 минут назад

В ЕС усомнились в желании России захватить Украину

Lenta.ruиещё 4

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что у России нет цели нападать на Украину. Его слова приводит РБК.

В ЕС усомнились в желании России захватить Украину
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что у России имеются опасения в сфере безопасности Европы. По мнению главы евродипломатии, Москва оказывает давление на Киев, чтобы появился повод сесть за стол переговоров.

В то же время Боррель назвал сложившуюся ситуацию в регионе «наиболее критическим моментом со времен холодной войны». Однако он усомнился, что мир ждет полноценная война.

Ранее Жопез Боррель заявил, что ЕС надеется избежать санкций против России. «Мы никому не угрожаем, но хотим, чтобы было понимание последствий определенных действий. Будет хорошо, если этого не произойдет», — подчеркнул он, добавив, что ЕС сделает все возможное в дипломатии для предотвращения санкций.

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