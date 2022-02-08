Болгария предложила Сербии создать общий газовый рынок

Болгарский премьер-министр Кирил Петков в рамках пресс-конференции со своей сербской коллегой Аной Брнабич предложил ей создать общий газовый рынок.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

«Болгария намерена купить 3 млрд куб. м газа, Сербия — 6 млрд, Северная Македония — 2 млрд, мы можем вместе торговать и покупать, иметь общий рынок с максимальной диверсификацией», — цитирует ТАСС заявление Петкова.

Он подчеркнула важность стабильности и независимости в энергетической сфере.

В свою очередь, Брнабич положительно оценила идею и предложила расширить её.

«Это исключительно важная инициатива... Это дало бы большие конкурентные преимущества нашей экономике», — объяснила она.

По словам Брнабич, с 2015 года ведётся работа над планом создания интерконнектора между Сербией и Болгарией, чтобы диверсифицировать источники энергии.