В Киеве осудили Джонсона за подстрекательство к войне

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45 минут назад

Украинский политолог в прямом эфире послал Джонсона за подстрекательство к войне

Елена Прошина

Украинский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в подстрекательстве к войне и послал его "домой".

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вот как Борис Джонсон: "Украинцы смелая нация, идите воевать. Мы считаем, что вы победите". Да пошел ты, товарищ, домой с такими пожеланиями. Что же ты нам советуешь умирать и погибать? Можно без таких советов? Еще и нам оружие даешь. Это же подстрекательство", - заявил Грановский.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его "ведут на бойню, что его делают президентом войны".

"Этот друг, который с нерасчесанной прической, сидит и говорит: "Ты большой воин, ты герой, давай, толкай свой народ на войну. Мы тебя поддерживаем. Еще дадим оружие. Какое они нам дают оружие? Для наземных операций. Кто будет им воевать?", - возмутился политолог.

Он отметил, что Запад дает Украине оружие, готовит к войне, и, по его словам, украинцы перестают бояться войны.

"Это самое ужасное. потому что война - это страшно. Это считайте, что не бояться смерти", - подчеркнул Грановский.

Он считает, что Зеленский предал свою избирательную программу. Грановский напомнил, что Зеленский приходил на пост президента Украины как президент мира. Но прошло всего 2,5 года после выборов, и тема войны является главной в стране.

"У нас есть проблемы в экономике, у нас проблемы с пенсией, с экологией, с образованием, с медициной, с ковидом, но все обсуждают только войну", - отметил Грановский.

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