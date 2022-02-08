В Киеве осудили Джонсона за подстрекательство к войне

"Вот как Борис Джонсон: "Украинцы смелая нация, идите воевать. Мы считаем, что вы победите". Да пошел ты, товарищ, домой с такими пожеланиями. Что же ты нам советуешь умирать и погибать? Можно без таких советов? Еще и нам оружие даешь. Это же подстрекательство", - заявил Грановский.