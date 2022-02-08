Названа ошибка НАТО в отношениях с Россией

Обещание принять в НАТО Украину и Грузию, данное в ходе саммита 2008 года, является «наихудшим компромиссом» альянса в отношениях с Россией и угрожает развитию отношений с Москвой. Об этом заявил газете Le Figaro бывший замгенсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.

«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», — пояснил дипломат.

Геэнно полагает, что Киев не стоит лишать права самому выбирать себе союзников. Однако, по его словам, стране стоит отказаться от идеи вступить в НАТО взамен на ограничения на размещения вооружений вдоль ее границ.

Также дипломат считает, что Россия не стремится воссоздать СССР, как считают некоторые западные чиновники, но хотят иметь близкие отношения с Украиной.

Ранее об идее «воссоздать СССР» заявил бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике и бывший постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген. Политик также считает, что президент России «пытается дестабилизировать Украину и ЕС», чтобы россияне не захотели такой же жизни, как на Украине.

Однако сам российский президент неоднократно повторял о приверженности России минским соглашениям, а на недавней встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном пообещал не провоцировать эскалацию ситуации на Украине, а также не создавать постоянных баз на территории Белоруссии и не разворачивать оружие, вызывающее обеспокоенность.