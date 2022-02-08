«Никаких обязательств»: В США ответили на вопрос о защите Украины

Киеву не стоит рассчитывать на защиту НАТО в случае возможного конфликта с Россией, заявил Четвёртому каналу бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он добавил, что ссылка на пятую статью устава Альянса неуместна, поскольку страна не является членом организации.

Тем самым НАТО сигнализирует, что не будет делать этого ради страны, которая не входит в Альянс. А Украина — такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней, — сообщил он.

Видео дня

Волкер добавил, что согласно пятой статье устава организации, при нападении на члена НАТО другие участники Альянса должны «одномоментно» встать на его защиту. В случае же с Украиной cитуация обстоит иначе, и Альянс старается избежать двузначноcти. По словам Волкера, такая ситуация может дать «зелёный свет» потенциальному агрессору.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице издания более получаса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о начале «вторжения России» на Украину свидетельствует об опасности агрессивных заявлений Запада и показывает, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.

«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.

«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим.

«Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.

Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО.

«Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.



«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства.

Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.

Расширение НАТО на восток является «историей большого успеха», в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, это способствовало распространению свободы и демократии в Европе. Он прокомментировал совместное заявление России и Китая, в котором говорится, что страны против дальнейшего расширения НАТО. Столтенберг напомнил, что за последние десятилетия к международной организации присоединились страны Центральной и Восточной Европы. С конца холодной войны число членов организации почти удвоилось.

«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха», — назвал генеральный секретарь.

Москва и Пекин ранее призвали альянс отказаться от подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер.

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине в Киеве Кристина Квин заявила, что Украина делает все возможное для вступления в НАТО и нужно продолжать работать в этом направлении. Об этом глава посольства сообщила в эфире на YouTube-канале «Свобода слова Савика Шустера».

«Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь в НАТО. Когда альянс собирался поговорить, когда рассматривались предложения России, все 30 членов сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решить за Украину, и также согласились, что политику открытых дверей нужно сохранить», — объяснила Квин.

По ее словам, политика Киева должна быть продолжена и далее. Однако Украина еще не выполнила все условия, нужные для вхождения в состав Североатлантического альянса.

Как добавила Квин, сейчас украинскому государству стоит «набраться терпения».

Американский дипломат ответила утвердительно на вопрос, можно ли Украине рассчитывать на членство в альянсе.

Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшее время. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. По его словам, Киеву предстоит проделать для этого большую работу.

"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны", - приводит слова из интервью Джоанэ французским СМИ РИА Новости.

Загенсека сказал также, что для вступления Украины в альянс в самом НАТО должен быть консенсус по этому вопросу. Однако в настоящее время его нет.

Кроме того, Джоанэ заверил, что НАТО не будет участвовать в каких-либо военных действиях на территории Украины.

Американский обозреватель Дэниел Де Петрис призвал правительство США быть более честным с Украиной. В материале для журнала National Interest он выразил уверенность в том, что власти Соединенных Штатов вводят Киев в заблуждение относительно перспективы вступления в НАТО. Он также назвал компромисс с Россией единственным путем для Украины.

Как отметил Де Петрис, Вашингтон публично подчеркивает свою вовлеченность в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины. «Однако вместо своих обычных тезисов США стоило бы дать Украине дозу горькой правды: война была бы худшим возможным сценарием для вашей страны. У Соединенных Штатов нет обязательств становиться на вашу защиту», — говорится в материале.

Единственный вариант для Украины в сложившихся обстоятельствах — сесть за стол переговоров с Россией и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу, заявил Де Петрис. Обозреватель счел это возможным, подчеркнув, что хотя у США и России остаются разногласия, государства поддерживают контакт друг с другом.

«Власти Украины не могут вводить себя в заблуждение, думая, что Соединенные Штаты, НАТО или какая-либо коалиция добровольцев спасет их в последний момент», — отметил обозреватель.

Он призвал Вашингтон быть более честными с Киевом. Де Петрис счел, что в случае, если США и НАТО «продолжат делать вид, что Украина находится на пути к возможному принятию в альянс», у украинских властей будет меньше оснований для начала переговоров с Россией.

Ранее стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок обсудила ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Бербок заявила, что они со Столтенбергом договорились приготовиться к любым событиям, которые могут произойти на Украине.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов прокомментировал итоги переговоров президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, обратив внимание, что мысль о том, что «Украина в НАТО – это, по сути, мировая война», теперь проводится Москвой последовательно.

«Из того, что сказано на пресс-конференции, пока следующий вывод: российская позиция не изменилась, но [президент России Владимир] Путин расположен и дальше ее обсуждать. Он пребывает в позитивном настроении. Уверен, что ситуация движется в верном направлении. [Президент Франции Эммануэль] Макрон упомянул о «новаторских решениях», то есть нечто на столе имеется. Это нечто, видимо, имеет отношение к Донбассу (Путин неоднократно подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят от итогов разговора Макрона в Киеве и вновь указал на безальтернативность Минска, Макрон тоже к нему адресовался) и дальнейшей интерпретации всеми заинтересованными сторонами Минско-Нормандского процесса. В общем, какой-то поиск имеет место. Уже фигурировали гипотезы, что невтягивание Украины в военную систему Запада может быть обеспечено не только заверениями Запада, но и встроенными предохранителями внутри самой Украины. Подчеркивание Путиным ядерной угрозы в случае неудачи творческого поиска – предсказуемый катализатор. Мысль «Украина в НАТО – это, по сути, мировая война» проводится теперь последовательно», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.