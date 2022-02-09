«Украина очень терпелива»: Зеленский ответил на поговорку Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном ответил на фразу Владимира Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

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Ради ответа Зеленский перешел на русский язык. Он отметил, что Украина очень терпелива. «Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении — мудрость», — сказал украинский лидер.

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Поговорка в тему

Путин вспомнил поговорку 7 февраля во время пресс-подхода после переговоров с Макроном. Он указал на то, что Украина старается манкировать своими обязательствами в рамках переговорного процесса по Донбассу: «в Киеве то говорят, что будут соблюдать [принятые пункты договоренностей], то говорят, что это разрушит их страну».

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Путин.

Глава Кремля также обратил внимание на факт, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж договоренностей. «Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера», — пояснил Путин.

Продолжение «нормандского формата»

На следующий день, 8 февраля, Макрон встретился с Зеленским в Киеве. После переговоров он заявил, что его украинский коллега выразил готовность выполнять Минские соглашения.

«Вчера с президентом Путиным мы долго обсуждали этот вопрос. Он подтвердил готовность соблюдать Минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров вы подтвердили ваше желание выполнять их», — сказал французский президент, добавив, что он взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

Также Макрон пообещал продолжение диалога в «нормандском формате» в ближайшие дни и недели. По словам французского лидера, последние дни «позволили выявить новые подходы» в сложившейся ситуации, над которыми страны будут вместе работать. «У нас также желание продолжить этот требовательный диалог, верный нашим принципам и ценностям, и оставаясь едиными вести диалог с Россией, чтобы сократить все риски эскалации, запустить необходимую дескалацию и выстроить мир и стабильность», — заявил он.

Повод выбить финансирование

На фоне попыток Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца снизить напряженность на Украине, посол Киева в ФРГ Андрей Мельник потребовал, чтобы Берлин начал активнее помогать Киеву в предотвращении «вторжения» России. По его словам, украинцы «чувствуют дыхание катящихся к границам грузовых поездов со смертоносным оружием и едкий запах сажи путинских танков».

При этом дипломат огорчился, что ФРГ выделила на развитие Украины всего 771 миллион евро. Это полпроцента от общей суммы в 130 миллиардов евро помощи Германии другим государствам. «Расстановка приоритетов выглядит иначе», — резюмировал он.