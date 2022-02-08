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51 минуту назад

На Украине заявили, что Россия готовилась к «захвату» Крыма годами

Газета.Ru

Россия годами тщательно готовилась к «захвату» Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей, заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

Как он утверждает, Крым был присоединен к России в результате спецоперации, которая «шла более двух-пяти лет».

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По словам экс-разведчика, российская сторона, в частности, активно раздавала гражданство жителям полуострова и юго-востока страны.

«Внедрялись российские граждане во все органы власти», — сказал Бурба.

Украинское руководство, как он отметил, до 2014 года не обращало внимание на эту подготовку, поэтому«проспало» присоединение полуострова к России и начало войны в Донбассе.

«Это наша ошибка, и мы за это поплатились», — сказал бывший военный. Он утверждает, что у украинской разведки заранее были данные о таком сценарии.

В России неоднократно отмечали, что Крым был присоединен в полном соответствии с международными нормами, а к конфликту в Донбассе России отношения не имеет.

Ранее президент России Владимир Путин не согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона о незаконности присоединения Крыма.

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