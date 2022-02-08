"Макрон смешон": французы высмеяли Макрона после переговоров с Путиным

Прошедшие в Москве переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина вызвали бурную реакцию среди читателей газеты Le Figaro. Комментаторы уделили особое внимание поведению французского лидера.
"Пресс-конференция была нелепой. Макрон смешон. Его президентство столь же губительно во внешней политике, как и внутри страны", — резко отметил philmar.
По мнению, читателя с ником huron47005 Макрон не слишком популярен среди французов и ему все сложнее привлекать граждан на свою сторону.
Segolene69 заявила что автор публикации пытается создать иллюзию важности президента Франции для российского лидера.
Кроме того, она посчитала, что Путин к нему безразличен, а пользователь Josboc с ней согласился.
В свою очередь Gentilhomme-Vieille Canaille 94 подчеркнул, что Макрон фактически признал право России на безопасность — такое же, как у западных стран.
"Поскольку НАТО продвигается на восток, а не Россия на запад, то именно НАТО должна прекратить расширяться и вывести наступательные вооружения из Польши и Румынии", — добавил он.
При этом комментатор выразил уверенность, что противостояние продолжится, поскольку это нужно Америке для оправдания собственных пороков.
"Что меня раздражает, так это то, что Макрон и другие ему подобные следуют за Байденом, который делает войну в Европе все более возможной", — заявил Nenjetplus.
А читатель газеты BlueNormand почитал, что встреча выглядела, словно "стажер пришел на встречу с боссом".
Напомним, встреча российского и французского лидеров в Москве прошла в понедельник, 8 февраля. Переговоры продолжались более пяти часов. Стороны в том числе обсудили гарантии безопасности, предложенные Россией странам НАТО и США в частности. Вместе с тем речь шла о недопустимости расширения альянса на восток и вступления в него Украины. Помимо этого, президенты обсудили позицию Киева, который, по словам Путина, взял курс на демонтаж Минских соглашений.