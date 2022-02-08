"Макрон смешон": французы высмеяли Макрона после переговоров с Путиным

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"Пресс-конференция была нелепой. Макрон смешон. Его президентство столь же губительно во внешней политике, как и внутри страны", — резко отметил philmar.

По мнению, читателя с ником huron47005 Макрон не слишком популярен среди французов и ему все сложнее привлекать граждан на свою сторону.

Segolene69 заявила что автор публикации пытается создать иллюзию важности президента Франции для российского лидера.

Кроме того, она посчитала, что Путин к нему безразличен, а пользователь Josboc с ней согласился.

В свою очередь Gentilhomme-Vieille Canaille 94 подчеркнул, что Макрон фактически признал право России на безопасность — такое же, как у западных стран.

"Поскольку НАТО продвигается на восток, а не Россия на запад, то именно НАТО должна прекратить расширяться и вывести наступательные вооружения из Польши и Румынии", — добавил он.

При этом комментатор выразил уверенность, что противостояние продолжится, поскольку это нужно Америке для оправдания собственных пороков.

"Что меня раздражает, так это то, что Макрон и другие ему подобные следуют за Байденом, который делает войну в Европе все более возможной", — заявил Nenjetplus.

А читатель газеты BlueNormand почитал, что встреча выглядела, словно "стажер пришел на встречу с боссом".