Французская Республика предоставит Украине «мільярд» с копейками, который можно будет использовать на конкретные проекты развития. Такую новость растиражировали жовто-сині СМИ со ссылкой на заместителя руководителя офиса президента Ростислава Шурмы.

«Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза, французская сторона выделяет 1,2 миллиарда евро программного финансирования», – пояснил Шурма.

Зеленский, само собой, сказал «спасибо» Макрону и заявил, что благодаря этому начнётся устойчивое развитие страны UA (национальный домен верхнего уровня для Украины, - авт.).

Париж, судя по заявленной формуле займа, совсем не доверяет Киеву. От слова «совсем». Это следует хотя бы из слов Шурмы, который пояснил, что «направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков».

Впрочем, € 200 млн Зеленский получит напрямую, тогда как «мільярд» ему не видать. Есть информация, что «лягушатники» сами реализуют на Украине по бешеным расценкам несколько инфраструктурных проектов, причём, по максимуму, из своих материалов. А вот расплачиваться Украина якобы будет полновесной валютой. Во всяком случае, так обещает Макрон своим гражданам накануне президентских выборов во Франции. Дескать, «какой я молодец, даже на нищей стране могу заработать».Эксперты также обратили внимание, что Макрон, говоря о своей поездке к Зеленскому, заявил буквально следующее:

«Моей целью (визита в Киев, - ред.) было остановить игру, предотвратить эскалацию… Я считаю, что достиг этой цели».

При этом глава Франции отметил, что должны быть учтены национальные интересы всех сторон, в том числе и российские.

Кстати, ещё до встречи с «Зе» президент Франции, едва прилетев в Киев и прежде чем отправиться из Борисполя в Мариинский дворец, пояснил, что договорился с Путиным о том, «что не будет ни ухудшения, ни эскалации». Макрона, похоже, надо понимать так: Москва заморозила конфликт до тех пор, пока есть надежда на «худой» мир, в том числе на Донбассе, который с большой натяжкой устраивает всех.

С учетом того, что команда «Зе» объявила приоритетом своей внутренней экономической политики программу «Большая стройка», то Макрон приехал в Киев не с пустыми руками, то есть привез «мільярд», которым, однако, будет распоряжаться Париж.

Зрада, однако, заключается в том, что Макрон де-факто стоит на стороне Путина. Как пишет Би-би-си, цитируя свои источники, президент Франции уверен, что «путь к деэскалации лежит в выполнении всеми сторонами минских договоренностей». Впрочем, по его же словам, это очень трудная задача, поскольку предстоит построить новый порядок в Европе.

Что именно имеет в виду под новым порядком глава Елисейского дворца не конкретизировал, хотя и отверг формулу «финляндизации» Украины. Типа, НАТО открыто для всех, в том числе и для «Финляндии», что, по известным соображениям, категорически не приветствуется Кремлём.

Что касается «Зе» и его команды, то Киев и словом не обмолвился о необходимости выполнения Минских соглашений. Сделали вид, что этого они не слышали. Тем не менее, от финансов не отказались, хотя какие же это деньги, если ими распоряжаются французы.

Не секрет, что ВСУ, оклемавшись после «котлов» в Иловайске и Дебальцево, вот уже, пожалуй, лет пять угрожают военным вторжением в ДНР/ЛНР. Москва, в свою очередь, в отместку готова уничтожить бандеровскую армию. На что уже США, обозначив себя как хозяина «незалежной», обещают экономические «кары небесные» на русские головы.

Короче, в любом случае, на русско-украинский, не дай бог, военный конфликт Запад будет обязан отреагировать мощными санкциями, что поставит под удар поставки энергоресурсов Европе из нашей страны. Ни Берлину, ни Парижу этого не нужно.

Повторимся, Макрон привез 1.2 «мільярда» евро после того, как 1 февраля ЕС сделал заявление о новой чрезвычайной программе макрофинансовой помощи (AMF) для Украины на такую же сумму. Брюссель дал деньги только после того, как Урсула фон дер Ляйен, главный евробюрократ, о чём-то долго шепталась с Зеленским.

Затем было заявлено, что средства AMF будут предоставлены Украине в виде долгосрочных кредитов, предоставленных на очень выгодных условиях. Но и здесь деньги дают на условиях неких закулисных договоренностей.

«Быстрое принятие этого предложения советом и Европейским парламентом позволит комиссии немедленно выплатить Украине первый транш в размере 600 млн евро. Второй транш будет предоставлен после положительной оценки прогресса, достигнутого украинскими властями в реализации небольшого числа взаимосогласованных краткосрочных мер», - говорится на официальном сайте евробюрократии.

Там же отдельно поясняется, что такая политика имеет место с 2014 года. Всего европейцы фактически подарили Украине €17 млрд, причем €5,6 млрд в рамках пяти программ AMF, которые удивительным образом совпадали с обострениями на линии разграничения «незалежной» и ДНР/ЛНР. Деньги формально выделялись на реформы в таких областях, как борьба с коррупцией, независимость судебной системы, верховенство права и улучшение делового климата.

Но все эти программы с треском провалились, значит, в их реализации мало кто был заинтересован. Такое впечатление, что Брюссель просто тупо платил и платит Киеву, чтобы тот попридержал своих хлопцев от нападения на Донбасс. Да евробюрократам, по большому счёту, наплевать на бойню в ДНР/ЛНР. Однако, их пугает реакция России, а потом и экономическая «ответка» Америки, которая ввергнет ЕС в тяжелейший экономический кризис.

Сейчас Брюссель, судя по откровению Макрона, пытается построить новый порядок европейской безопасности, несмотря на неадекватность «горячих киевских парней». Европейцы хотят умиротворить бандеровцев по традиционной схеме - дать «мільярды», но не много.

«Наряду с представленным сегодня предложением комиссия также приняла решение значительно увеличить в 2022 году двустороннюю помощь, которую она предоставляет Украине в виде субсидий. Эта помощь будет способствовать активизации усилий Украины по укреплению своего государственного аппарата и повышению устойчивости», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

С учетом того, что Брюссель и здесь требует от Киева выполнения «небольшого числа взаимосогласованных краткосрочных мер», данная помощь однозначно является политической. В этой связи интернет-ресурс South Front уверен, что ЕС платит дань Украине за мир на Донбассе - немного, но стабильно.