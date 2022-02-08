Лукашенко пригрозил российским олигархам

Президент Белоруссии объявил о намерении предоставить Владимиру Путину доклад о финансировании российскими олигархами белорусской оппозиции, организовавшей массовые акции протеста в стране, сообщает издание News.ru.

Ранее белорусский лидер заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что некоторые оппозиционные Telegram-каналы финансируются отдельными российскими бизнесменами, которые «у президента России, моего родного человека, на приеме бывают». Он также отметил, что готов переслать доклад об этом Владимиру Путину.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве этот документ пока не получили, а потому не в курсе каких-либо подробностей.

News.ru напомнило, что ранее о якобы поддержке российским бизнесом уличных минских протестов публично заявил оппозиционер Роман Протасевич. Он не называл фамилий, но сообщил, что оппозиционный канал NEXTA финансировал олигарх, связанный с Уралом и поставками минерального сырья.

Издание не исключает, что на фоне подписания серии российско-белорусских договоров о качественном углублении экономической интеграции, Лукашенко «волнуется, что придется пойти на уступки и согласиться на допуск в республику российского промышленного капитала», и решил нанести превентивный удар.

«Мало договоры подписать. В случае с Лукашенко надо еще и продавливать их реализацию», - констатируют журналисты.