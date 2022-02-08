На сайт новостного агентства ЛНР совершили кибератаку

На сайт официального информационного агентства ЛНР «Луганский информационный центр» (ЛИЦ) совершили серьёзную кибератаку. Об этом сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.
«Сайт государственного информационного агентства «Луганский информационный центр» подвергся мощнейшей DDoS-атаке», — приводит ТАСС заявление главреда.
Ранее администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра, Государственной телерадиокомпании самопровозглашённой ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции республики.