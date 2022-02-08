Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Вашингтон больше всех нуждается в войне»

Видео дня

Президент США Джо Байден несколько дней назад объявил, что направит в Восточную Европу еще почти три тысячи американских военнослужащих, первое пополнение уже прибыло в Германию и Польшу. Китайский портал «Хуаньцю шибао» отметил, что Вашингтон находится дальше всего от украинского фронта, но «больше всего нуждается в войне», тогда как Россия и Украина неоднократно выражали свое нежелание воевать и не намерены применять силу для решения проблем.

Как подчеркивает «Хуаньцю шибао», и президент Украины, и министр обороны публично заявляли, что ситуация не такая напряженная, как утверждают США. При этом Штаты постоянно муссируют сообщения, что «война может начаться в любой момент», а американскому агентству Bloomberg даже не терпелось опубликовать ложную новость о том, что «Россия вторглась на Украину». По версии портала, Вашингтон хочет «продать войну» и повысить легитимность и внутреннюю сплоченность НАТО: чтобы Европа и США, в которых уже развились центробежные тенденции, были более тесно связаны.

«США рискуют, превращая доллар в оружие»

Автор The Telegraph Мэтью Линн считает, что США слишком рискуют, превращая доллар в оружие против России. По его мнению, санкции, ограничивающие Москву в использовании доллара, подтолкнут многие державы к поиску альтернативы американской валюты, чтобы защитить себя в будущем.

Это, как считает Линн, способно нанести огромный ущерб мировой экономике. В случае «долларовых санкций» в Европу перестанет поступать газ и поставки нефти окажутся заблокированы, прекратится экспорт пшеницы и других зерновых культур из РФ. В результате будет поставлен под угрозу статус доллара как основной резервной валюты.

«Они хотят войны с Россией, глупо и опасно»

Депутат Европарламента Иван Давид заявил чешскому изданию Parlamentní listy, что некоторые политики в Чехии настолько «глупы и опасны», что действительно хотят войны с Россией. По его мнению, Москве не нужен конфликт с Украиной, но ситуация нагнетается Вашингтоном: «США строят базы на границе с Россией и перебрасывают в Европу еще тысячи военнослужащих с наступательным вооружением, но, согласно нашей доброй официальной пропаганде, угроза нарастает с российской стороны».

Давид подчеркнул, что Соединенные Штаты «намерены снова обеспечивать мир, как они уже делали это в Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Сирии и десятках других мест по всему миру», и пытаются влиять на европейских политиков.

«Путин готов к компромиссу с Западом»

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к компромиссу и рассмотрит предложения по безопасности, выдвинутые французским лидером Эммануэлем Макроном во время переговоров 7 февраля, сообщает France 24. После встречи в Кремле, которая длилась более пяти часов, два лидера выразили надежду, что решение украинского кризиса будет найдено.

По словам Путина, некоторые идеи Макрона могут стать основой для дальнейших шагов. Российский президент заявил о планах «сделать все, чтобы найти компромиссы, которые устраивают всех». При этом Путин по-прежнему обвиняет Запад в нагнетании напряженности вокруг Украины, подчеркивает France 24.

«Кровавая оргия»: испанские охотники за день убили 450 животных

Почти 450 оленей и кабанов были убиты в Испании за день вольерной охоты, которую экологи назвали «оргией крови и смерти», сообщает The Independent. Экоактивисты призывают запретить такую охоту, отмечая, что в ней нет ничего спортивного.