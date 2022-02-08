Байден заявил о вторжении Германии на Украину

Президент США Джо Байден допустил оговорку в ходе пресс-конференции после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. Американский лидер перепутал, какая из стран — Россия или Германия — может "вторгнуться" в Украину, сообщает РИА Новости.
"Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда «Северного потока - 2» не станет, мы положим ему конец", — заявил он.
Напомним, в последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно беспокоить. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.