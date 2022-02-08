Раскрыт «план Б» Зеленского по Донбассу

«Я уже расшифровал план Б Зеленского - правда он и план А как-то не очень хорошо артикулировал. Но план Б - это просто консервация текущей ситуации, постоянное затягивание этого процесса. Сейчас даже если что-то подпишут, о чем-то договорятся, кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли Верховная рада? Конечно же, нет», - так прокомментировал ситуацию Скаршевский.