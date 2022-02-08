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6 минут назад

Раскрыт «план Б» Зеленского по Донбассу

Мария Иванова

Украинский экономист Виктор Скаршевский заявил, что план Б президента Владимира Зеленскому по Донбассу - затягивать разрешение кризиса до последнего. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Раскрыт «план Б» Зеленского по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Скаршевский прокомментировал последние заявления украинских властей о минских договоренностях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее призвал США и ЕС не давить на Киев ради выполнения этих договоренностей. Он заявил, что «выполнение минских соглашений означает разрушение страны». Данилов призвал пересмотреть положение документа, предоставляющее автономию Донбассу.

При этом Зеленский позже заявил, что на Украине ответственно относятся к выполнению минских соглашений.

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«Я не хочу говорить про пункты «Минска». Разные прочтения, я доволен не всеми пунктами, мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений», - сказал он, подчеркнув, что, несмотря на это, Киев должен «делать что-то».

«Я уже расшифровал план Б Зеленского - правда он и план А как-то не очень хорошо артикулировал. Но план Б - это просто консервация текущей ситуации, постоянное затягивание этого процесса. Сейчас даже если что-то подпишут, о чем-то договорятся, кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли Верховная рада? Конечно же, нет», - так прокомментировал ситуацию Скаршевский.

По его мнению, сам Зеленский не заинтересован в реинтеграции Донбасса.

«Чисто с политической точки зрения. Зачем ему на будущих президентских выборах миллион нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него», - заключил он.

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