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17 минут назад

Китай выступил против расширения НАТО

Алиса Селезнёва

Расширение НАТО не будет способствовать безопасности и стабильности в мире. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте представительства КНР в ЕС.

Китай выступил против расширения НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В представительстве Китая подчеркнули, что НАТО - это пережиток холодной войны.

«Тридцать лет спустя после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять географию своих действий и спектр операций, участвует в блоковой политике и конфронтации. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности. Китай считает, что региональная безопасность не должна гарантироваться укреплением или расширением военных блоков», - отмечается в заявлении.

Китайская сторона призвала НАТО «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран», а также «делать больше для укрепления взаимного доверия».

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружений.

В январе состоялось обсуждение документов. По результатам переговоров в российском дипломатическом ведомстве констатировали, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».

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