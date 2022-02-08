В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
43 минуты назад

Популярный у россиян курорт ужесточил ограничения из-за COVID-19

Lenta.ruиещё 1

Власти Индонезии ужесточили социальные ограничения в столице, на самом густонаселенном острове Ява и популярном у россиян курорте Бали из-за новой вспышки COVID-19, вызванной омикрон-штаммом. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Популярный курорт ужесточил ограничения из-за COVID-19
Фото: EPAEPA

Как сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, торговые центры, рестораны и кафе вновь смогут принимать не более 60 процентов максимального числа посетителей, развлекательные заведения — не более 35 процентов, мечети и церкви — не более 50 процентов.

«Мы не хотим запугивать население, не намерены наносить ущерб экономике, возможно, проблема может оказаться не такой серьезной», — отметил он, добавив, что правительство взяло на контроль ситуацию и может ослабить ограничения уже на будущей неделе.

Бали с 4 февраля открыл границы для россиян, вакцинированных препаратом от COVID-19 «Спутник V». При этом туристам все равно придется сидеть на карантине, однако его срок сокращен с семи до пяти дней. Покидать популярный курорт и путешествовать по стране будет запрещено.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители