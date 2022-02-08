Популярный курорт ужесточил ограничения из-за COVID-19

Власти Индонезии ужесточили социальные ограничения в столице, на самом густонаселенном острове Ява и популярном у россиян курорте Бали из-за новой вспышки COVID-19, вызванной омикрон-штаммом. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Фото: EPA EPA

Как сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, торговые центры, рестораны и кафе вновь смогут принимать не более 60 процентов максимального числа посетителей, развлекательные заведения — не более 35 процентов, мечети и церкви — не более 50 процентов.

«Мы не хотим запугивать население, не намерены наносить ущерб экономике, возможно, проблема может оказаться не такой серьезной», — отметил он, добавив, что правительство взяло на контроль ситуацию и может ослабить ограничения уже на будущей неделе.