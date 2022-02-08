Зеленский сорвал встречу с Бербок из-за «Северного потока—2»

«Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так — это было намеренно», — подчеркнул Таппер. Как отметил журналист, его собеседник также пожаловался на то, что в Киеве и Восточной Европе Германию все больше рассматривают «скорее как союзника России, чем как союзника Запада».