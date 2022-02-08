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7 минут назад

Зеленский сорвал встречу с Бербок из-за «Северного потока—2»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свою встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок в связи с позицией Берлина в отношении «Северного потока — 2». Об этом написал журналист телеканала CNN Джейк Таппер в своем Twitter со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, пишут РИА Новости.

Зеленский сорвал встречу с Бербок из-за «Северного потока—2»
Фото: ReutersReuters

Как говорится в публикации, решение украинского лидера связано с заявлением Бербок о том, что Германия не станет отказываться от российского трубопровода «Северный поток — 2» даже в случае «вторжения» России на территорию Украины. Кроме того, Берлин отказался оказать Киеву какую-либо военную помощь «прямо или косвенно. Все это, считает журналист, стало истинными причинами срыва переговоров.

«Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так — это было намеренно», — подчеркнул Таппер. Как отметил журналист, его собеседник также пожаловался на то, что в Киеве и Восточной Европе Германию все больше рассматривают «скорее как союзника России, чем как союзника Запада».

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что глава МИД Германии Анналена Бербок прибудет на Украину для переговоров с Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Позже стало известно, что эти переговоры не состоятся. Немецкий телеканал N24 сообщил, что встреча отменена по инициативе украинской стороны.

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