«Северный поток-2» рассорил ФРГ и Украину

Встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за разных позиций политиков по российскому газопроводу «Северный поток-2». Об этом написал журналист CNN Дрейк Таппер в своем Twitter-аккаунте.

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Таппер, ссылаясь на «источник, близкий к украинскому правительству», сообщил, что «Северный поток-2» стал причиной разногласий между Германией и Украиной. Из-за отсутствия единого мнения по российскому проекту политики не встретились 7 февраля, как это было запланировано. Согласно информации журналиста, глава МИД ФРГ не готова отказаться от запуска Северного потока 2» даже при «вторжении» России на Украину. При этом ранее она пригрозила России санкциями против проекта при вторжении на Украину

Кроме того, встреча отменилась из-за неготовности Германии «оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно». Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил такую позицию жесткими экспортными ограничениями. Он напомнил, что Берлин уже отправил на Украину пять тысяч военных касок в качестве гуманитарной помощи из-за ухудшения обстановки на востоке страны.

Комментарии ФРГ и Украины

Бербок заявила, что на встрече с Зеленским планировал присутствовать ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Однако, как стало известно позже, у него были другие намерения.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не расценивать отмену встречи Зеленского с Бербок как политический сигнал. С таким заявлением он выступил после общения с немецкой коллегой.

Кулеба добавил, что дипломатическая жизнь Киева сейчас насыщена визитами и телефонными переговорами, поэтому у Зеленского сложился плотный график.

Повестка встречи

Предполагалось, что Бербок и Зеленский рассмотрят вопросы поставок оружия на Украину из Германии. Кроме того, они планировали обсудить военную помощь Украине из других стран или от международных организаций, которым не нужно для этого разрешение ФРГ.

Ожидается, что вопрос вооружений Зеленский затронет и во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, который посетит Украину во вторник, 8 февраля. Однако украинский политолог Юрий Романенко выразил опасения, что после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.

Запад о «Северном потоке-2»

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшихся 7 февраля, обещал остановить «Северного потока-2» при «вторжении» России на Украину. В свою очередь Шольц добавил, что в отношении российского газопровода Германия и США действуют в едином ключе.

Франция также заявила о готовности к блокировке «Северного потока-2».

В Польше предположили, что Россия получит монополию на «Северный поток-2» при морозах в Евросоюзе. Журналист Анджей Кублик считает, что страну использует «внезапный кризис» в энергетике Европы «в своих целях».