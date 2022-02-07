Назван неожиданный союзник Путина в деле разрешения украинского кризиса

Западные страны «вставляют палки в колеса» вместо помощи в урегулировании украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Sabah Бурханеттин Дюран.
По словам Дюрана, на нежелание способствовать разрешению кризиса указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Киева, где он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган также заявил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в Европе не осталось лидера, который мог бы снизить российско-украинскую напряженность.
Автор отмечает, что Эрдоган, являясь президентом страны, которая входит в НАТО и одновременно активно сотрудничает с Россией, пытается найти варианты для мирного решения.
«На мой взгляд, Эрдоган дает сигнал о том, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом понимает озабоченности России в сфере безопасности», — пишет Дюран.
Он также указывает, что, сближаясь с Китаем, президент России Владимир Путин «делает новый ход в глобальных дебатах, вызванных украинским кризисом». При этом, по его словам, Пекин не может оказать конкретную поддержку интересам Москвы в Европе.
«Анкара, предупредившая Киев «не увлекаться Западом», может посодействовать Москве в поиске промежуточных формул выхода из кризиса. Визит Путина в Турцию может и должен стать первым шагом к разрешению украинского кризиса», - резюмирует турецкий обозреватель.
Ранее Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между Россией и Украиной. 7 февраля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара ждет ответа по встрече от российского президента.
«Предложение нашего президента о встрече президентов России и Украины имеет критически важное значение. Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата», - сказал Калын.