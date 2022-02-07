Назван неожиданный союзник Путина в деле разрешения украинского кризиса

Западные страны «вставляют палки в колеса» вместо помощи в урегулировании украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Sabah Бурханеттин Дюран.

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По словам Дюрана, на нежелание способствовать разрешению кризиса указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Киева, где он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган также заявил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в Европе не осталось лидера, который мог бы снизить российско-украинскую напряженность.

Автор отмечает, что Эрдоган, являясь президентом страны, которая входит в НАТО и одновременно активно сотрудничает с Россией, пытается найти варианты для мирного решения.

«На мой взгляд, Эрдоган дает сигнал о том, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом понимает озабоченности России в сфере безопасности», — пишет Дюран.

Он также указывает, что, сближаясь с Китаем, президент России Владимир Путин «делает новый ход в глобальных дебатах, вызванных украинским кризисом». При этом, по его словам, Пекин не может оказать конкретную поддержку интересам Москвы в Европе.

«Анкара, предупредившая Киев «не увлекаться Западом», может посодействовать Москве в поиске промежуточных формул выхода из кризиса. Визит Путина в Турцию может и должен стать первым шагом к разрешению украинского кризиса», - резюмирует турецкий обозреватель.

Ранее Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между Россией и Украиной. 7 февраля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара ждет ответа по встрече от российского президента.