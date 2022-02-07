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19 минут назад

"Самые опасные времена после холодной войны": Боррель о ситуации в Европе

Елена Прошина

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что нынешняя ситуация с безопасностью в Европе является самой опасной со времен холодной войны, однако уверен, что есть шанс урегулировать ее с помощью дипломатии, пишет РИА Новости.

"Самые опасные времена после холодной войны": Боррель о ситуации в Европе
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

«Мы разделяем глубокую озабоченность по нарастанию рисков на украинско-российской границе. В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии», - сказал Боррель в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его мнению, нужно «продолжать диалог с Россией, учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего».

Вторая холодная война

Западные страны и Киев утверждают, что Россия якобы усиливает агрессию на границе с Украиной. Россия эти обвинения отвергает.

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