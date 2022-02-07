"Самые опасные времена после холодной войны": Боррель о ситуации в Европе

«Мы разделяем глубокую озабоченность по нарастанию рисков на украинско-российской границе. В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии», - сказал Боррель в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.