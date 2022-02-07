Министр финансов Польши подал в отставку

Министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский подал в понедельник прошение об отставке. Об этом сообщила телеканалу TVN24 представитель правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" (ЗиС) Анита Червиньская.

По ее словам, "министр взял на себя политическую ответственность за недостатки, которые имели место при введении новых налоговых принципов".

"До назначения нового кандидата обязанности [министра финансов] будет выполнять премьер Матеуш Моравецкий", - сказала она.