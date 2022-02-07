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1 час назад

Министр финансов Польши подал в отставку

ТАССиещё 1

Министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский подал в понедельник прошение об отставке. Об этом сообщила телеканалу TVN24 представитель правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" (ЗиС) Анита Червиньская.

Министр финансов Польши подал в отставку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, "министр взял на себя политическую ответственность за недостатки, которые имели место при введении новых налоговых принципов".

"До назначения нового кандидата обязанности [министра финансов] будет выполнять премьер Матеуш Моравецкий", - сказала она.

Решение Косьчиньского об уходе в отставку в понедельник было одобрено руководством ЗиС, бывший глава финансового ведомства являлся ставленником этой партии. Пост министра финансов Косьчиньский занял в ноябре 2019 г.

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