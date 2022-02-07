В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о намерении лидеров стран G7 обсудить Украину

Lenta.ru

Лидеры стран G7 могут провести встречу по ситуации вокруг Украины в онлайн-формате 24 февраля. Об этом стало известно из сообщений источников издания Bloomberg, передает ТАСС.

Стало известно о намерении лидеров стран G7 обсудить Украину
Фото: Michael Sohn / ReutersMichael Sohn / Reuters

По сведениям собеседников американского издания, обсуждение коснется якобы имеющего место «наращивания» российских вооруженных сил у границ Украины. Кроме того, союзники обсудят возможное введение санкций против России, если она «примет решение вторгнуться на Украину».

Bloomberg пишет, что лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании намерены «придерживаться конструктивного подхода, приветствующего снижение напряженности путем дипломатических усилий». Также сообщается, что встреча может быть перенесена в зависимости от развития ситуации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс задумывается о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе. По его словам, решение по этому вопросу окончательно еще не принято, однако Россия, которая желала сократить силы НАТО у своих границ, «получит обратное».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители