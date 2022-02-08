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38 минут назад

В ООН приветствовали переговоры Путина и Макрона

RT на русскомиещё 3

В ООН поприветствовали диалог между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном на фоне напряжённости, складывающейся вокруг Украины.

В ООН отреагировали на переговоры Путина и Макрона
Фото: ТАССТАСС

«Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу», — цитирует ТАСС заместителя представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака.

Ранее Путин отметил на встрече с Макроном необходимость обсудить накопившиеся вопросы.

Переговоры Макрона и Путина оценили как шаг к деэскалации

Перед переговорами с российским лидером президент Франции заявил, что настроен позитивно.

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