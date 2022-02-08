В ООН отреагировали на переговоры Путина и Макрона

В ООН поприветствовали диалог между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном на фоне напряжённости, складывающейся вокруг Украины.
«Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу», — цитирует ТАСС заместителя представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака.
Ранее Путин отметил на встрече с Макроном необходимость обсудить накопившиеся вопросы.
Перед переговорами с российским лидером президент Франции заявил, что настроен позитивно.