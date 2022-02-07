Помощник генпрокурора Украины попал в больницу после жестокого избиения

В Киеве неизвестные избили помощника генерального прокурора Украины.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что на помощника генпрокурора напали на улице Тверской тупик. Нападавших было четверо, они избили мужчину и скрылись. 49-летний пострадавший доставлен в больницу.

«В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в сообщении.

По информации «Укринформ», пострадавший – Зураб Адеишвили, который был одной из ключевых фигур в правительстве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Адеишвили покинул Грузию в 2012 году после смены власти в стране. В последние годы он занимал разные государственные должности на Украине.