В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
59 минут назад

Столтенберг допустил долгосрочное увеличение сил НАТО в Восточной Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности увеличить присутствие сил НАТО в Восточной Европе на долгосрочной основе, передает РБК.

Столтенберг допустил долгосрочное увеличение сил НАТО на востоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу», - сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам генсека НАТО, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Столтенберг: у России не должно быть сфер влияния

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс усиливал восточный фланг в 2014 и в 2016 годах, но в последнее время ему пришлось увеличить активность внутри уже имеющихся миссий, направить дополнительные корабли и самолеты, повысить готовность Сил быстрого реагирования.

При этом, по его словам, основной целью НАТО является политическое урегулирование обострения вокруг Украины.

Ранее Столтенберг уже заявлял о возможном увеличении присутствия сил НАТО на восточном фланге, которое может включать дополнительное размещение боевых групп.

На прошлой неделе США перебросили в Польшу, Германию и Румынию дополнительный контингент военнослужащих на фоне «российской угрозы». По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские военные «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.

13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители