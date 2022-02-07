Столтенберг допустил долгосрочное увеличение сил НАТО на востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности увеличить присутствие сил НАТО в Восточной Европе на долгосрочной основе, передает РБК.
«Мы рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу», - сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
По словам генсека НАТО, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс усиливал восточный фланг в 2014 и в 2016 годах, но в последнее время ему пришлось увеличить активность внутри уже имеющихся миссий, направить дополнительные корабли и самолеты, повысить готовность Сил быстрого реагирования.
При этом, по его словам, основной целью НАТО является политическое урегулирование обострения вокруг Украины.
Ранее Столтенберг уже заявлял о возможном увеличении присутствия сил НАТО на восточном фланге, которое может включать дополнительное размещение боевых групп.
На прошлой неделе США перебросили в Польшу, Германию и Румынию дополнительный контингент военнослужащих на фоне «российской угрозы». По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские военные «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.