Столтенберг допустил долгосрочное увеличение сил НАТО на востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности увеличить присутствие сил НАТО в Восточной Европе на долгосрочной основе, передает РБК.

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«Мы рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу», - сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам генсека НАТО, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс усиливал восточный фланг в 2014 и в 2016 годах, но в последнее время ему пришлось увеличить активность внутри уже имеющихся миссий, направить дополнительные корабли и самолеты, повысить готовность Сил быстрого реагирования.

При этом, по его словам, основной целью НАТО является политическое урегулирование обострения вокруг Украины.

Ранее Столтенберг уже заявлял о возможном увеличении присутствия сил НАТО на восточном фланге, которое может включать дополнительное размещение боевых групп.