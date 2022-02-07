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1 час назад

Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

В Турции назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.

В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.

В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».

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