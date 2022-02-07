В визите Макрона в Москву обнаружились два странных момента

Прибывшему в Москву президенту Франции Эммануэлю Макрону не подали кортеж к самолету, сообщает Life.
Французский лидер не выходил из самолета в течение 40 минут после приземления в аэропорту Внуково. При этом к президенту на борт поднимались несколько человек.
Когда Макрон все же спустился по трапу, он направился в правительственный терминал аэропорта, кортеж к борту ему не подали.
Сразу из Внуково французский президент поехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Телеграм-канал РИА «Новости» опубликовал видео мчащегося по Ленинскому проспекту кортежа с мигалками.
Перед визитом в Москву Эммануэль Макрон заявлял, что испытывает «умеренный оптимизм» и «трезво оценивает ситуацию», а также признавал, что не верит в «спонтанные чудеса».
Главной темой встречи Макрона и Путина станет ситуация вокруг Украины. По словам президента Франции, цель его визита — не допустить ухудшения ситуации. В Кремле отмечали, что, помимо украинского вопроса, главы государств также обсудят проекты гарантий безопасности.