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58 минут назад

США ввели экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний

США вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний, заявили в министерстве торговли страны, передает РИА Новости.

США ввели экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний
Фото: nsn.fmnsn.fm

Сообщается, что китайские компании добавлены в неподтвержденный список и не могут получить американские товары, которые подпадают под процедуры экспортного контроля.

Антироссийские санкции США могут повлиять на экономику Китая. Об этом ранее заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC. Советник главы Белого дома подчеркнул, что Пекин сможет выбрать, действовать ему в соответствии с санкциями или нет.

При этом предупредил, что в случае несоблюдения рестрикций за это будут «предусмотрены определенные штрафы».

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