У Трампа изъяли «любовные» письма Ким Чен Ына

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По данным собеседников издания, речь идет о письмах от северокорейского лидера, которые сам Трамп ранее в шутку называл любовными. Они были вывезены архивистами из поместья экс-президента Мар-а-Лаго во Флориде вместе с рядом других документов, связанных с периодом пребывания Трампа у власти. Так, отмечает издание, в доме бывшего американского лидера хранилось и послание, оставленное ему в 2016 году его предшественником на президентском посту Бараком Обамой.

Уточняется, что несколько коробок с бумагами были изъяты у Трампа в рамках Закона о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Помощники политика заявили, что Трамп не пытался нарушить закон, а в указанных коробках находились сувениры, подарки и письма мировых лидеров, которые он забрал из Белого дома после окончания своего срока.

Как отметили опрошенные The Washington Post эксперты, вероятность того, что теперь Трампа попытаются привлечь к ответственности, довольно мала, поскольку для этого будет необходимо доказать, что он действительно намеревался сокрыть данные документы и имел преступный умысел.