На Украине объявили набор в закрытую сеть партизан

В украинской Виннице объявили набор в партизаны «для борьбы с российскими спецслужбами». Прием добровольцев организовало патриотическое движение «Честь нации».
«Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, потому что видим, что в этом действительно есть потребность. Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов позволит украинским войскам значительно укрепить свои позиции в том числе в борьбе с российскими спецслужбами», - говорится в сообщении организации в Facebook.
Отмечается, что волонтерская боевая подготовка – это самый эффективный способ подготовки активного населения к бою в случае военной агрессии противника.
По данным издания «Страна.ua», руководитель движения Вадим Кудияров «близок к винницким "ультрас" и к местной "Батькивщине"», дважды неудачно баллотировался в депутаты Верховной рады.
Ранее сообщалось, что правительство Украины совместно с частными военными компаниями проводят программы подготовки гражданского сопротивления. Программы являются частью плана стратегической обороны Украины, который должен быть реализован в случае российского вторжения. Предполагается, что обученные партизаны продолжат борьбу в случае разгрома украинской армии.