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1 час назад

На Украине объявили набор в закрытую сеть партизан «для борьбы с российскими спецслужбами»

В украинской Виннице объявили набор в партизаны «для борьбы с российскими спецслужбами». Прием добровольцев организовало патриотическое движение «Честь нации».

На Украине объявили набор в закрытую сеть партизан
Фото: facebook.comfacebook.com

«Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, потому что видим, что в этом действительно есть потребность. Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов позволит украинским войскам значительно укрепить свои позиции в том числе в борьбе с российскими спецслужбами», - говорится в сообщении организации в Facebook.

Отмечается, что волонтерская боевая подготовка – это самый эффективный способ подготовки активного населения к бою в случае военной агрессии противника.

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По данным издания «Страна.ua», руководитель движения Вадим Кудияров «близок к винницким "ультрас" и к местной "Батькивщине"», дважды неудачно баллотировался в депутаты Верховной рады.

Ранее сообщалось, что правительство Украины совместно с частными военными компаниями проводят программы подготовки гражданского сопротивления. Программы являются частью плана стратегической обороны Украины, который должен быть реализован в случае российского вторжения. Предполагается, что обученные партизаны продолжат борьбу в случае разгрома украинской армии.

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