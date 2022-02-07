На Украине объявили набор в закрытую сеть партизан

«Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, потому что видим, что в этом действительно есть потребность. Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов позволит украинским войскам значительно укрепить свои позиции в том числе в борьбе с российскими спецслужбами», - говорится в сообщении организации в Facebook.