В Британии назвали подлинную причину атаки Байдена на Россию

«Страх перед возможными действиями Китая объясняет столь лихорадочную, порой преувеличенную реакцию Байдена на возможную осаду Киева. Важно, чтобы Путин знал, что угрозы и запугивания не действуют. Но нынешний кризис в основе своей не только из-за Украины или даже из-за Европы. В общем и целом, он из-за всего этого грядущего страшного, хаотичного нового мира с его острыми спорами и соперничеством», - резюмирует Саймон Тисдолл.