В Британии назвали подлинную причину атаки Байдена на Россию

Истинной целью громких заявлений президента США Джо Байдена о «российским вторжении» на Украину является устрашение Китая, считает обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдолл.
В статье, перевод которой приводит «ИноСМИ», журналист пытается найти ответ на вопрос, почему Вашингтон и Лондон реагирует на возможный российско-украинский конфликт так «лихорадочно и преувеличенно».
«Если эта странная война закончится не взрывом, а пшиком, Джонсон и прочие мини-Черчилли объявят о своей победе и скажут, что осадили агрессора. Европейские лидеры заявят, что верх взяла дипломатия. Но вздохнувшее с облегчением население Европы, которому ежедневно и настойчиво пророчили апокалипсис, будет вправе задать вопрос: в чем, собственно говоря, дело? Неужели разведка снова ошиблась?» - пишет Тисдолл.
По его мнению, ответом на все вопросы является Китай. Внешняя политика США «целиком и полностью направлена на Индо-Тихоокеанский регион и конкретно на главного соперника Америки Китай».
Он отмечает, что в угрозе российского нападения на Украину США видит прецедент, который может повторить КНР в отношении Тайваня. По словам Тисдолла, «любой признак слабости в конфронтации с Путиным из-за Украины Пекин истолкует как роковое бессилие Америки в борьбе за Тайвань».
Россия и Китай укрепляют альянс и видят своим главным противником США, где, по их мнению, «начался необратимый спад». Автор считает, что возникновение «российско-китайской оси» - это самое значимое глобальное стратегическое событие со времен распада СССР.
«Страх перед возможными действиями Китая объясняет столь лихорадочную, порой преувеличенную реакцию Байдена на возможную осаду Киева. Важно, чтобы Путин знал, что угрозы и запугивания не действуют. Но нынешний кризис в основе своей не только из-за Украины или даже из-за Европы. В общем и целом, он из-за всего этого грядущего страшного, хаотичного нового мира с его острыми спорами и соперничеством», - резюмирует Саймон Тисдолл.