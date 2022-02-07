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1 час назад

Саакашвили рассказал о плане Москвы создать «Русскую Грузию»

Отбывающий шестилетнее заключение в Руставской тюрьме экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о том, что в России якобы разработан план создания «Русской Грузии», сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили рассказал о плане Москвы создать «Русскую Грузию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «Россия не ограничится «аннексией» Южной Осетии и присоединением Анаклии (место в западной Грузии вблизи Абхазии, где планировалось строительство самого глубоководного порта на Черном море)».

Саакашвили заявил о новой жене

Он считает, что такие шаги России (в отношение Южной Осетии и Анаклии) «вызовут беспорядки в Тбилиси», и на этот случай Россия «подготовила инфраструктуру из числа агентуры и «пятой колонны», которые внедрены в вооруженные силы, МГБ и другие сферы, в том числе церковь».

Бывший президент Грузии, против которого ведется еще несколько судебных процессов, заявил, что «один из ведущих политиков правящей «Грузинской мечты» связан с ФСБ».

Саакашвили сообщил, что «из этого политика готовят лидера «Русской Грузии».

«Таков российский план», – утверждает он, не раскрывая источники информации и имя «пророссийского лидера» из правящей партии.

Он призвал быть начеку и совместно с Западом «опередить» Россию, не дав ей возможность осуществить эти замыслы.

В правящей партии Грузии эти слова бывшего президента пока не комментировали.

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