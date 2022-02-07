Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на обман и унижения в России. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву для Youtube-канала «Соловьев Live».

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«Меня не просто обманывали, меня унижали до последнего времени, до 2020 года. И до сих пор некоторые унижают, которые недавно говорили. Но я терплю», - признался Лукашенко.

В качестве примера унижения белорусский президент привет ситуацию с ценами на нефть. Он отметил, что Минск закупает российскую нефть по мировой цене, и на переговорах ему заявили, что нужно заплатить «14 долларов сверху».

«Я говорю: "Это неправильно". На переговорах. И Путин поворачивается: "Вы что, с ума сошли"? Российским задает членам правительства. Он же прав», - рассказал Лукашенко.

С конца декабря 2019 года до февраля 2020 года Россия и Белоруссия не могли достигнуть договоренностей о ценах на российские нефть и газ. Лукашенко критиковал Москву за нежелание идти на уступки и называл стоимость российского топлива слишком высокой. По его мнению, Россия должна поставлять газ и нефть Белоруссии по внутрироссийским ценам.