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16 минут назад

«Пора уезжать»: премьер обратился к австралийцам на Украине

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийцам, находящимся на Украине, «пора уезжать» из-за эскалации конфликта в Донбассе. Об этом сообщает Sky News.

«Пора уезжать»: премьер обратился к австралийцам на Украине
Фото: ReutersReuters

На выступлении 7 февраля Моррисон заявил, что австралийское правительство «крайне обеспокоено военной эскалацией», которая происходит на востоке Украины в последнее время.

«Мы пытались связаться со всеми австралийцами на Украине в течение последних недель с очень четким посланием - сейчас время уезжать», - заявил премьер.

По словам Моррисона, австралийское правительство хочет «поощрить» Россию к продолжению переговоров по украинскому кризису.

«Но у нас есть реальные опасения по поводу того, к чему это в конечном итоге приведет», - заключил он.

Госдепартамент США ранее предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы обострения ситуации.

Затем в СМИ появилась информация, что Великобритания эвакуирует около половины персонала своего киевского посольства, а Австралия - членов семей дипломатов.

В МИД Украины эвакуацию западных дипломатов называли преждевременной мерой и «проявлением чрезмерной предосторожности».

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