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18 минут назад

Талибы поспорили с ООН о росте терроризма в Афганистане

Правящее в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в России) оспорило выводы недавнего доклада экспертов Совбеза ООН об активизации террористов в этой стране. Об этом говорится на сайте МИД Афганистана.

Талибы поспорили с ООН
Фото: Bernat Armangue/APBernat Armangue/AP

По мнению талибов, они выполняют взятые на себя обязательства и не позволяют никому использовать Афганистан для угроз третьим странам.

Власти этой страны считают, что они играют сугубо позитивную роль в стабильности как Афганистана, так и всего региона и мира. Талибы также считают, что эксперты ООН не приводят доказательств и документов в пользу своей точки зрения и должны делать более ответственные заявления.

3 февраля 2022 года Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совбеза ООН опубликовала доклад, согласно которому террористы на территории Афганистана чувствуют себя вольготнее всего в новейшей истории.

В качестве доказательств приведен октябрьский визит в эту страну сына Усамы бен Ладена Абдуллы и возвращение в Афганистан координатора "Аль-Каиды" (запрещена в России) Амина Мухаммада уль-Хак Саам Хана.

Ранее сообщалось, что женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации "Талибана", подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии.

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