Умерла звезда фильмов Леоне и Бунюэля

Сегодня в Испании скончалась актриса Маргарита Лосано, снимавшаяся в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне. Об этом сообщает агентство Efe.
Актриса умерла в возрасте 91 года в своем доме в Мурсии, сообщили местные власти.
За время своей кинокарьеры Лосано снялась во многих кинокартинах, в том числе в фильмх «Виридиана», «За пригоршню долларов», «Свинарник». Она также сыграла одну из главных ролей в фильме «Ночь святого Лоренцо», играла в фильмах «Хаос» и «Доброе утро, Вавилон». Актриса была награждена Золотой медалью в области изящных искусств.
Ранее стало известно о смерти советской и российской актрисы Нины Агаповой. Известность актрисе, которая умерла в 95 лет, принесли картины «Дайте жалобную книгу», «Старики-Разбойники» и «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова и «12 стульев» Леонида Гайдая.