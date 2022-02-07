Умерла звезда фильмов Леоне и Бунюэля

Сегодня в Испании скончалась актриса Маргарита Лосано, снимавшаяся в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне. Об этом сообщает агентство Efe.

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Актриса умерла в возрасте 91 года в своем доме в Мурсии, сообщили местные власти.

За время своей кинокарьеры Лосано снялась во многих кинокартинах, в том числе в фильмх «Виридиана», «За пригоршню долларов», «Свинарник». Она также сыграла одну из главных ролей в фильме «Ночь святого Лоренцо», играла в фильмах «Хаос» и «Доброе утро, Вавилон». Актриса была награждена Золотой медалью в области изящных искусств.