США вмешались в спор России и Японии по Курилам

Новый посол США в Токио Рам Эмануэль заявил о поддержке Америкой суверенитета Японии над Южными Курилами. Дипломат также указал на якобы пренебрежение Россией суверенитетом других стран, проведя сравнение с Крымом и Украиной. Зачем США лезут в территориальный спор России и Японии и каковы могут быть последствия?

Фото: ТАСС ТАСС

В понедельник посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют «северными территориями». «В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен – Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий», – цитирует ТАСС дипломата.

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В то же время Эмануэль выразил мнение, что «пренебрежение Россией суверенитетом других стран не является чем-то новым и не ограничивается северными территориями». В этой связи он упомянул Крым и «восточную Украину», в очередной раз повторив обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам.

Ранее в среду он даже упрекнул российского коллегу Михаила Галузина в том, что тот выбрал наиболее неподходящий момент для угроз в адрес Японии, когда там готовятся к празднованию «Дня северных территорий». До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией».

Позже российский посол ответил на поучения американского коллеги, заявив, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».

Напомним, что по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией не было заключено мирного соглашения. В связи с этим с середины 1950-х годов стороны ведут переговоры с целью его выработки. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

«Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

Примечательна и биография нынешнего посла США в Японии. Потомок иммигрантов из Бессарабии, еврей, Рам Эмануэль в 1993-1998 годах был советником Билла Клинтона, затем сделал успешную карьеру в Конгрессе, после чего в 2008 году возглавил администрацию Барака Обамы. В 2011 году стал первым мэром Чикаго – евреем. Переизбрался на второй срок. В мае 2021 года президент Джо Байден назначил его послом США в Японии. Вступил в должность в январе 2022 года.

«Мнение американского посла в Японии по Курилам никто не спрашивал. Он лезет в чужой спор», – заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Есть нормы международного права, пусть их и придерживается. Его заявление абсолютно невежественно», – продолжил сенатор.

«Наши отношения с Японией – сугубо двустороннее дело. Есть итоги Второй мировой войны. Если он их забыл, надо ему о них напомнить. А «уважая» таким образом японцев и их территориальные притязания, пусть лучше покается за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые осуществили США», – отметил Джабаров.

В свою очередь востоковед, эксперт общества «Россия – Япония» Олег Казаков напомнил, что «США на протяжении всей истории развития советско-японских и российско-японских отношений пытались вбить клинья между Москвой и Токио».

«В пример можно привести подписание Сан-Францисского мирного договора, а также старания американских дипломатов, чтобы Япония не согласилась на решение территориальных вопросов с СССР. Кстати, эта проблема оказалась решена в Советско-японской декларации 1956 года», – указал политолог.

Аналитик уверен: заявление посла США о том, что страна признает суверенитет Японии над островами южной части Курил, сделано исходя из конъюнктурных целей, связанных прежде всего с напряженной ситуацией вокруг Украины.

«США хотят вклиниться в диалог по Курилам, который Россия и Япония считают предметом для обсуждения исключительно в рамках двусторонних отношений», – пояснил Казаков.

По его словам, такие заявления не принесут ничего хорошего российско-японским отношениям.

«Конечно, в России это вызовет негативную реакцию, поскольку Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Токио. Думаю, российский МИД будет учитывать такую попытку обострения ситуации в треугольнике Россия – Япония – Китай», – отметил специалист.

«Москве необходимо проработать меры, чтобы плацдарм сотрудничества с Токио, заложенный президентом России Владимиром Путиным и экс-премьером Японии Синдзо Абэ, не был разрушен США и нынешними японскими властями – если они пойдут на поводу у Вашингтона», – считает политолог.

Впрочем, добавил собеседник, пока Токио воспринимает месседжи Вашингтона очень аккуратно.

«Япония заинтересована в партнерстве с Россией. Думаю, стратегически мыслящие японские власти не будут перенимать антироссийскую риторику США. Токио хочет улучшить отношения с Москвой, чтобы подписать мирный договор на условиях, которые считает справедливыми. У Москвы условия другие, но главное, что диалог ведется. А США хотят испортить фон этой дискуссии», – сказал политолог.