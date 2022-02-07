Лукашенко поставил свое условие признания Крыма

Глав Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, если в этом возникнет необходимость. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.
Соловьев спросил Лукашенко, чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Осетия.
«А что, в это есть какая-то необходимость? [Я сделаю это], как только я пойму и президент [России Владимир Путин] мне скажет, что в этом есть необходимость», - заявил Лукашенко.
Соловьев отметил, что был удивлен обещанием Лукашенко признать Крым российским только после того, как его признают российские олигархи.
«Это я обратился не только к вам, но и к кое-кому, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», - сказал Лукашенко.
Лукашенко ранее заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в Крым. Он подчеркивал, что эта поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
Также Лукашенко отмечал, что Крым «де-факто российский», а после референдума 2014 года «и де-юре стал российским».