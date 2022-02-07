В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
47 минут назад

Лукашенко поставил свое условие признания Крыма

Глав Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, если в этом возникнет необходимость. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

Лукашенко поставил свое условие признания Крыма
Фото: ТАССТАСС

Соловьев спросил Лукашенко, чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Осетия.

«А что, в это есть какая-то необходимость? [Я сделаю это], как только я пойму и президент [России Владимир Путин] мне скажет, что в этом есть необходимость», - заявил Лукашенко.

Соловьев отметил, что был удивлен обещанием Лукашенко признать Крым российским только после того, как его признают российские олигархи.

«Это я обратился не только к вам, но и к кое-кому, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», - сказал Лукашенко.

Лукашенко ранее заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в Крым. Он подчеркивал, что эта поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

Также Лукашенко отмечал, что Крым «де-факто российский», а после референдума 2014 года «и де-юре стал российским».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители