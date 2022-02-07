Лукашенко поставил свое условие признания Крыма

«Это я обратился не только к вам, но и к кое-кому, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», - сказал Лукашенко.