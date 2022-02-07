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22 минуты назад

Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.

Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
Фото: EPAEPA

«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».

Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.

СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».

Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.

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