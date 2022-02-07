На Украине задержали депутата от партии Зеленского

"Только что НАБУ и САП задержали действующего народного депутата (Сергея Кузьминых) по подозрению в получении 558 тыс. гривен (почти $20 тыс.) неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.