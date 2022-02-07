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1 час назад

На Украине задержали депутата от партии Зеленского по подозрению во взятке

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали депутата Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых по подозрению во взятке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба НАБУ.

На Украине задержали депутата от партии Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Только что НАБУ и САП задержали действующего народного депутата (Сергея Кузьминых) по подозрению в получении 558 тыс. гривен (почти $20 тыс.) неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

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