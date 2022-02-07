Обзор иноСМИ: ЕС в отчаянии и подготовка лучших летчиков Киева к войне

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Лучшие украинские летчики готовятся к войне»

Обозреватель Forbes Дэвид Акс заявил о «подготовке к войне лучших украинских летчиков-истребителей» из 831-й бригады тактической авиации в Миргороде. На вооружении бригады есть 25 Су-27, подчеркнул автор.

Киевские Су-27, несмотря на свой преклонный возраст, по-прежнему являются одними из самых мощных перехватчиков в регионе благодаря своей сверхзвуковой скорости, радарам с радиусом действия 60 миль и ракетам класса «воздух-воздух», «но это не значит, что они долго продержатся против русских», заявил Акс. Он отметил, что Киев в лучшем случае может собрать всего 125 боевых самолетов.

«Как фигурное катание превратилось в прыжки»

Автор американского портала Vox Алекс Абад-Сантос заявил, что фигурное катание превратилось в соревнования по прыжкам из-за системы подсчета очков, «поощряющей атлетизм». Американская фигуристка Полина Эдмундс отмечает, что многие современные программы стали нагромождением прыжков, места артистизму в них остается все меньше.

Еще четыре года назад на зимних Олимпийских играх-2018 ни одна женщина не исполняла тройной аксель в короткой программе. Автор YouTube-канала The Skating Lesson Дэйв Лиз считает, что на Играх-2022 таких прыжков можно ждать сразу от трех россиянок - Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

«Цены растут и жить тяжелее: Европа в отчаянии»

Хорватский портал Advance заявил о вступлении Европы в «период отчаяния»: по всему региону резко растут цены и жить становится тяжелее. Издание отмечает, что кризис сопровождается значительным ростом цен на энергоносители, но виновата в этом не только пандемия коронавируса.

Главной проблей континента Advance назвал уровень потребления, требующий, чтобы даже самые банальные товары, которые можно производить дома, привозились потребителям с другого конца света. Портал отмечает, что европейские компании будут поднимать цены, несмотря на то, что людям все сложнее платить: за время пандемии многие проводили время дома и перестали путешествовать, накопив значительные суммы, и продавцы об этом знают.

«Солдаты США высаживаются в Польше»

На прошедших выходных военные из 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса США прибыли в Польшу, чтобы обеспечить безопасность страны на фоне украинского кризиса. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что речь идет о переброске сил численностью около 1700 человек. Еще 300 военнослужащих отправятся в Германию для создания объединенной оперативной группы «Дракон». Прибытие этих сил в Польшу в течение всего 24 часов после уведомления «снова продемонстрировало способность американцев проводить моментальные развёртывания», заявил капитан Мэтт Виссер, представитель 18-го воздушно-десантного корпуса.

В Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за «Конвоя свободы»

Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил в городе чрезвычайное положение, так как около 500 грузовиков и других транспортных средств продолжают блокировать улицы канадской столицы в рамках «Конвоя свободы» - акции против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений. Как отмечает Fox News, полиция Оттавы пригрозила арестовать любого, кто принесет дальнобойщикам бензин или окажет другую помощь.