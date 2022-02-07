Обзор иноСМИ: ЕС в отчаянии и подготовка лучших летчиков Киева к войне

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Обозреватель Forbes Дэвид Акс заявил о «подготовке к войне лучших украинских летчиков-истребителей» из 831-й бригады тактической авиации в Миргороде. На вооружении бригады есть 25 Су-27, подчеркнул автор.
Киевские Су-27, несмотря на свой преклонный возраст, по-прежнему являются одними из самых мощных перехватчиков в регионе благодаря своей сверхзвуковой скорости, радарам с радиусом действия 60 миль и ракетам класса «воздух-воздух», «но это не значит, что они долго продержатся против русских», заявил Акс. Он отметил, что Киев в лучшем случае может собрать всего 125 боевых самолетов.
Автор американского портала Vox Алекс Абад-Сантос заявил, что фигурное катание превратилось в соревнования по прыжкам из-за системы подсчета очков, «поощряющей атлетизм». Американская фигуристка Полина Эдмундс отмечает, что многие современные программы стали нагромождением прыжков, места артистизму в них остается все меньше.
Еще четыре года назад на зимних Олимпийских играх-2018 ни одна женщина не исполняла тройной аксель в короткой программе. Автор YouTube-канала The Skating Lesson Дэйв Лиз считает, что на Играх-2022 таких прыжков можно ждать сразу от трех россиянок - Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой.
Хорватский портал Advance заявил о вступлении Европы в «период отчаяния»: по всему региону резко растут цены и жить становится тяжелее. Издание отмечает, что кризис сопровождается значительным ростом цен на энергоносители, но виновата в этом не только пандемия коронавируса.
Главной проблей континента Advance назвал уровень потребления, требующий, чтобы даже самые банальные товары, которые можно производить дома, привозились потребителям с другого конца света. Портал отмечает, что европейские компании будут поднимать цены, несмотря на то, что людям все сложнее платить: за время пандемии многие проводили время дома и перестали путешествовать, накопив значительные суммы, и продавцы об этом знают.
На прошедших выходных военные из 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса США прибыли в Польшу, чтобы обеспечить безопасность страны на фоне украинского кризиса. Об этом сообщает Fox News.
Телеканал отмечает, что речь идет о переброске сил численностью около 1700 человек. Еще 300 военнослужащих отправятся в Германию для создания объединенной оперативной группы «Дракон». Прибытие этих сил в Польшу в течение всего 24 часов после уведомления «снова продемонстрировало способность американцев проводить моментальные развёртывания», заявил капитан Мэтт Виссер, представитель 18-го воздушно-десантного корпуса.
Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил в городе чрезвычайное положение, так как около 500 грузовиков и других транспортных средств продолжают блокировать улицы канадской столицы в рамках «Конвоя свободы» - акции против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений. Как отмечает Fox News, полиция Оттавы пригрозила арестовать любого, кто принесет дальнобойщикам бензин или окажет другую помощь.
Участники протестов заявили Fox News, что они были поражены масштабом поддержки со стороны соотечественников. Многие пожертвовали им топливо, которое позволяет дальнобойщикам продолжать протесты. В полиции заявили, что передача топлива создает «общественную опасность и пожароопасность».