У Алека Болдуина угнали машину

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что машина, в которой его должны были отвезти на место съемок из аэропорта в Великобритании, была угнана. Артист рассказал о произошедшем в Instagram.

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По словам Болдуина, в аэропорту он встретился с водителем, который пообещал подъехать на автомобиле, который остался на стоянке. «Он сказал: "Ждите меня здесь, я сейчас вернусь". И пропал на 20 минут», — отметил актер.

Болдуин позвонил в компанию, которой принадлежала машина, и ее владелец объявил, что автомобиль украли. После этого к нему вернулся водитель, признавшийся, что машина пропала с того места, в котором он припарковался.

Актер также заявил, что находится в городе Альтон в графстве Хэмпшир.