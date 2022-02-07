Пока вы спали: противоречия России с Китаем и Белоруссия без овощей

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Рубль укреплялся всю последнюю неделю и к вечеру 4 февраля вырос до 76,13 рубля. При этом, если Банк России не вернется к плановым закупкам валюты в рамках бюджетного правила, курс рубля может укрепиться до 70 рублей за доллар, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Аналитики отмечают, что «держать паузу» Центробанк может достаточно долго и в таком случае курс рубля может устремиться к отметке 70 за доллар и даже меньше. На рубль сейчас положительно влияют также цены на нефть. Возможное укрепление рубля окажет понижающее влияние на инфляцию, но не продлится долго, считают эксперты.
Депутаты Госдумы предложили внести поправки в статью 37 Уголовного кодекса РФ, дав право гражданам всеми способами защищать свою жизнь, а также родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом пишут «Известия».
«Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — заявил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред ЛДПР Ярослав Нилов.
Правительство Белоруссии запретило экспортировать лук, капусту и яблоки. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов объяснил такое решение ростом цен на эти виды продуктов и соблазном продать их за рубеж, оставив белорусов без популярных овощей и фруктов, сообщает «Независимая газета».
Однако, статистические данные, которые привело издание, свидетельствуют, что в 2020 году Белоруссия купила в Польше почти 4 тыс. тонн капусты. А в 2021 году на фоне введения белорусскими властями контрсанкций - наполовину меньше. Еще хуже ситуация с яблоками, потому что почти все они ввозились из Польши – 93% по итогам января–ноября 2021 года. 48% поставок лука в 2021 году приходилось на «недружественную страну» – Нидерланды. С 1 января все эти поставки должны были прекратиться.
На этой неделе, в преддверии возобновления переговоров в Нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, Киев посетят главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан. Также планируется «дипломатический десант» в составе глав МИД Чехии, Словакии и Австрии Яна Липавского, Ивана Корчока и Александера Шалленберга, пишет «Независимая газета».
Состоится и видеоконференция Минской группы, главным вопросом на которой станет – согласится ли украинская сторона на уступку в виде диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Официальный Киев категорически отрицают возможность прямых переговоров. При этом оппозиция подозревает президента Владимира Зеленского в готовности к капитуляции.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали единство, выступив против расширения НАТО и призвав США не размещать ракеты средней и меньшей дальности на двух континентах, отмечает «Независимая газета».
При этом в совместном заилении Москвы и Пекина не упоминаются Украина и Южно-Китайское море. Китай не желает осложнять свои связи с Киевом, а Россия – с Вьетнамом.