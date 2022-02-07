Пока вы спали: противоречия России с Китаем и Белоруссия без овощей

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Рубль может вернуться к отметке 70 за доллар

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Рубль укреплялся всю последнюю неделю и к вечеру 4 февраля вырос до 76,13 рубля. При этом, если Банк России не вернется к плановым закупкам валюты в рамках бюджетного правила, курс рубля может укрепиться до 70 рублей за доллар, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Аналитики отмечают, что «держать паузу» Центробанк может достаточно долго и в таком случае курс рубля может устремиться к отметке 70 за доллар и даже меньше. На рубль сейчас положительно влияют также цены на нефть. Возможное укрепление рубля окажет понижающее влияние на инфляцию, но не продлится долго, считают эксперты.

Россиянам предложили разрешить любую самооборону

Депутаты Госдумы предложили внести поправки в статью 37 Уголовного кодекса РФ, дав право гражданам всеми способами защищать свою жизнь, а также родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом пишут «Известия».

«Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — заявил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред ЛДПР Ярослав Нилов.

Контрсанкции оставили Белоруссию без овощей

Правительство Белоруссии запретило экспортировать лук, капусту и яблоки. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов объяснил такое решение ростом цен на эти виды продуктов и соблазном продать их за рубеж, оставив белорусов без популярных овощей и фруктов, сообщает «Независимая газета».

Однако, статистические данные, которые привело издание, свидетельствуют, что в 2020 году Белоруссия купила в Польше почти 4 тыс. тонн капусты. А в 2021 году на фоне введения белорусскими властями контрсанкций - наполовину меньше. Еще хуже ситуация с яблоками, потому что почти все они ввозились из Польши – 93% по итогам января–ноября 2021 года. 48% поставок лука в 2021 году приходилось на «недружественную страну» – Нидерланды. С 1 января все эти поставки должны были прекратиться.

На Украину едут пять министров иностранных дел

На этой неделе, в преддверии возобновления переговоров в Нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, Киев посетят главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан. Также планируется «дипломатический десант» в составе глав МИД Чехии, Словакии и Австрии Яна Липавского, Ивана Корчока и Александера Шалленберга, пишет «Независимая газета».

Состоится и видеоконференция Минской группы, главным вопросом на которой станет – согласится ли украинская сторона на уступку в виде диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Официальный Киев категорически отрицают возможность прямых переговоров. При этом оппозиция подозревает президента Владимира Зеленского в готовности к капитуляции.

Совместное заявление указало на противоречия между Россией и Китаем

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали единство, выступив против расширения НАТО и призвав США не размещать ракеты средней и меньшей дальности на двух континентах, отмечает «Независимая газета».