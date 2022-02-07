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25 минут назад

Украинский политолог заявил о конце гегемонии США из-за России

После заключения союза Китая и России США оказались в заключительной фазе своего имперского цикла и потеряли лидерство в международной безопасности. Об этом заявил политический эксперт Евгений Головачев. По его словам, Москва и Пекин положили конец гегемонии Америки и однополярному миру.

На Украине заявили о конце гегемонии США из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москва и Пекин, по сути, объявили об официальном окончании гегемонии США и конце однополярного мира… Министры иностранных дел России и Китая заявили, что отныне Китай и Россия „будут совместно выступать против дестабилизирующих действий Вашингтона, в том числе на территории Европейского Союза“. Другими словами, Китай и Россия объявили, что они, наряду с США, берут ответственность за международную безопасность», — высказал свое мнение Головачев в статье «Главреда».

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По словам эксперта, имперский цикл США подходит к концу, потому что действия против них на политической арене отныне будут координировать Москва и Пекин.

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«Кроме того, Вашингтону не удалось однозначно склонить Германию на свою сторону в противостоянии против Китая и России», — добавил Головачев.

Теперь у Америки есть два пути: признать новые реалии и переходить к политике взаимного учета интересов либо попытаться восстановить контроль над ЕС с помощью общеевропейской войны и мобилизовать Запад и его союзников против союза Китая и России. Как полагает эксперт, первый путь «означает начало эпохи региональных войн, и Украина будет одной из первых в этом скорбном списке». Какое из двух решений приняли США, станет известно уже в ближайшие дни, заключил политолог.

Ранее китайцы предложили объединиться с Россией против НАТО и США. По словам читателей гонконгской газеты South China Morning Post, сближение России и Китая связано с давлением и угрозами со стороны США. А китайская экономика и российская армия — это комбинация, которая приведет к потере авторитета НАТО. О важной роли двух стран в тяжелой международной обстановке заявлял и президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что подходы России и Китая к решению глобальных и региональных проблем совпадают.

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